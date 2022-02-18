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Basketbol: Haftanın programı

AA, Süha Gür - Spor
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Basketbol: Haftanın programı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 18, Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 20. hafta maçları yapılacak.

ANTALYA (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 18, Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 20. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 Antalya 07 Basketbol-Galatasaray (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

15.30 Nesibe Aydın-BOTAŞ (TOBB ETÜ)

16.00 UMF Yapı İzmit Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol (Kocaeli Atatürk)

20 Şubat Pazar:

14.00 Hatayspor-Çankaya Üniversitesi (Antakya)

14.30 OGM Ormanspor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)

15.00 Beşiktaş HDI Sigorta-Elazığ İl Özel İdare (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

Öte yandan 18. haftada oynanması gereken ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Fenerbahçe Safiport müsabakası ertelendi.

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

18.00 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Finalspor (Kocaeli Atatürk)

Yarın:

14.00 HDI Sigorta Antalya Güneşi-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Antalya)

17.30 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Beysu Konyaspor Basketbol (Edip Buran)

20 Şubat Pazar:

14.00 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Altındağ Atatürk)

15.45 Akhisar Belediye Basketbol-OGM Ormanspor (Akhisar Belediye)

17.30 Akran Gemlik Basketbol-TED Ankara Kolejliler (Gemlik)

21 Şubat Pazartesi:

18.00 Samsunspor-Sigortam.net (Mustafa Dağıstanlı)

Öte yandan 20. haftada oynanması gereken Mamak Belediyespor-Fethiye Belediyespor müsabakası ertelendi.

AA / Süha Gür - Spor

Basketbol Süper Ligi, basketbol, Antalya, Türkiye, Spor, Haberler

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