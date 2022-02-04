Basketbol: Haftanın programı

ANKARA (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde 20'nci, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 17'nci hafta maçları oynanacak. Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 18'inci hafta müsabakaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Pınar Karşıyaka-Gaziantep Basketbol (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

15.30 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

18.00 Büyükçekmece Basketbol-Darüşşafaka (Gazanfer Bilge)

20.15 TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji (TOFAŞ)

6 Şubat Pazar:

13.00 Beşiktaş Icrypex-Semt77 Yalovaspor (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

15.30 Fenerbahçe Beko-Frutti Extra Bursaspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

18.00 Türk Telekom-Aliağa Petkimspor ( Ankara )

20.15 Galatasaray Nef-Anadolu Efes (Sinan Erdem)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Bugün:

13.00 Galatasaray-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi)

18.00 Fenerbahçe Safiport-Beşiktaş HDI Sigorta (Metro Enerji)

18.00 BOTAŞ-Hatayspor ( Ankara DSİ)

Yarın:

13.00 Çankaya Üniversitesi-Antalya 07 Basketbol ( Ankara )

14.00 Elazığ İl Özel İdare-OGM Ormanspor (Elazığ İl Özel İdare)

Ligde Bursa Büyükşehir Belediyespor-UMF Yapı İzmit Belediyespor ile Bellona Kayseri Basketbol-Nesibe Aydın maçı ertelendi.

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Lig

Bugün:

19.00 Mamak Belediyespor-Beysu Konyaspor Basketbol (Mamak)

Yarın:

14.00 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Kocaeli Atatürk)

15.45 Akhisar Belediye Basketbol-Akran Gemlik Basketbol (Akhisar Belediye)

17.30 Samsunspor-Bakılesir Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)

6 Şubat Pazar:

14.00 Bornova Belediyesi Karşıyaka-TED Ankara Kolejliler (Altındağ Atatürk)

15.45 Finalspor-Fethiye Belediyespor (Naim Süleymanoğlu)

17.30 HDI Sigorta Antalya Güneşi-Sigortam.Net (Antalya)

7 Şubat Pazartesi:

18.00 Mersin Büyükşehir Belediyesi-OGM Ormanspor (Edip Buran)