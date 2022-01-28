Basketbol: Haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi'nde 19'uncu, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 16'ıncı hafta maçları oynanacak. Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 17'nci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Galatasaray Nef (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.30 Aliağa Petkimspor-TOFAŞ (ENKA)

18.00 Frutti Extra Bursaspor-Pınar Karşıyaka (TOFAŞ)

20.15 Darüşşafaka-Türk Telekom (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

30 Ocak Pazar:

13.00 Gaziantep Basketbol-Beşiktaş Icrypex (Karataş Şahinbey)

15.30 Semt77 Yalovaspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Yalova 90. Yıl)

18.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

20.15 Büyükçekmece Basketbol-HDI Sigorta Afyon Belediyespor (Gazanfer Bilge)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 Hatayspor-Bellona Kayseri Basketbol (Antakya)

14.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Çankaya Üniversitesi (Edip Buran)

15.00 UMF Yapı İzmit Belediyespor-Elazığ İl Özel İdare (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

30 Ocak Pazar:

13.00 OGM Ormanspor-Beşiktaş HDI Sigorta (M. Sait Zarifoğlu)

14.30 Antalya 07 Basketbol-BOTAŞ (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

16.00 Nesibe Aydın-Bursa Büyükşehir Belediyespor (TOBB ETÜ)

Ligde Galatasaray-Fenerbahçe Safiport maçı, takımların FIBA Kadınlar Avrupa Ligi müsabakaları nedeniyle ertelendi.

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Yarın:

14.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Mamak Belediyespor (Kurtdereli)

15.45 Beysu Konyaspor Basketbol-HDI Sigorta Antalya Güneşi (Selçuklu Belediyesi)

17.30 OGM Ormanspor-Samsunspor (M. Sait Zarifoğlu)

30 Ocak Pazar:

14.00 Fethiye Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Fethiye Beşkaza)

15.45 Sigortam.Net-Finalspor (Cebeci)

17.30 Akran Gemlik Basketbol-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Gemlik)

31 Ocak Pazartesi:

18.00 TED Ankara Kolejliler-Mersin Büyükşehir Belediyesi (TOBB ETÜ)

Ligde Akhisar Belediye Basketbol-Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor maçı ertelendi.