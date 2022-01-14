Basketbol: Haftanın programı - Haberler Spor
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Basketbol: Haftanın programı

Basketbol: Haftanın programı
AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde 17'inci, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 14'üncü hafta maçları oynanacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 17'inci, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 14'üncü hafta maçları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Pınar Karşıyaka (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.30 Büyükçekmece Basketbol-TOFAŞ (Gazanfer Bilge)

18.00 Darüşşafaka- Galatasaray Nef (Darrüşşafaka Ayhan Şahenk)

20.15 Frutti Extra Bursaspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (TOFAŞ)

16 Ocak Pazar:

13.00 Türk Telekom-HDI Sigorta Afyon Belediyespor (Ankara)

15.30 Gaziantep Basketbol-Semt77 Yalovaspor (Karataş Şahinbey)

18.00 Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe Beko (ENKA)

20.15 Anadolu Efes-Beşiktaş Icrypex (Sinan Erdem)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Galatasaray-BOTAŞ (Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi)

16.00 Nesibe Aydın-Beşiktaş HDI Sigorta (TOBB ETÜ)

16.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Bellona Kayseri Basketbol (Edip Buran)

16.30 Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Safiport (Ankara)

16 Ocak Pazar:

15.00 Antalya 07 Basketbol-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

17.30 Umf Yapı İzmit Belediyespor-OGM Ormanspor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

Ligde Hatayspor-Elazığ İl Özel İdare maçı ertelendi.

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AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

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