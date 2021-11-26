Basketbol: Haftanın programı - Haberler Spor
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Basketbol: Haftanın programı

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Basketbol: Haftanın programı

Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi'nde altıncı, Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde dokuzuncu hafta karşılaşmaları yapılacak.

Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi'nde altıncı, Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde dokuzuncu hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın maç programı şöyle:

Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi

27 Kasım Cumartesi:

16.00 Nesibe Aydın-Çankaya Üniversitesi (TOBB ETÜ)

16.30 Beşiktaş HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor (BJK Akatlar)

17.00 UMF Yapı İzmit Belediyespor-BOTAŞ (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

28 Kasım Pazar:

13.00 Elazığ İl Özel İdare-Fenerbahçe Safiport (Elazığ İl Özel İdare)

13.30 Hatayspor-Galatasaray (Antakya)

14.00 Antalya 07 Basketbol-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

15.00 OGM Ormanspor-Bellona Kayseri Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

18.30 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor (Kurtdereli)

27 Kasım Cumartesi:

14.00 Fethiye Belediyespor-Akhisar Belediye Basketbol (Fethiye Beşkaza)

15.45 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Muradiye)

17.30 HDI Sigorta Antalya Güneşi-Samsunspor (Antalya)

28 Kasım Pazar:

14.00 Finalspor-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Naim Süleymanoğlu)

15.45 Mamak Belediyesi-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor (Mamak Belediyesi)

17.30 Sigortam.Net-Akran Gemlik Basketbol (Cebeci)

29 Kasım Pazartesi:

15.30 Beysu Konyaspor Basketbol-TED Ankara Kolejliler (Selçuklu Belediyesi)

Not: A Milli Erkek Basketbol Takımının FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nedeniyle ING Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta maçları 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde oynanacak.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri

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