Basketbol: Haftanın programı

Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi'nde altıncı, Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde dokuzuncu hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın maç programı şöyle:

Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi

27 Kasım Cumartesi:

16.00 Nesibe Aydın-Çankaya Üniversitesi (TOBB ETÜ)

16.30 Beşiktaş HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor (BJK Akatlar)

17.00 UMF Yapı İzmit Belediyespor-BOTAŞ (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

28 Kasım Pazar:

13.00 Elazığ İl Özel İdare-Fenerbahçe Safiport (Elazığ İl Özel İdare)

13.30 Hatayspor-Galatasaray (Antakya)

14.00 Antalya 07 Basketbol-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

15.00 OGM Ormanspor-Bellona Kayseri Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

18.30 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor (Kurtdereli)

27 Kasım Cumartesi:

14.00 Fethiye Belediyespor-Akhisar Belediye Basketbol (Fethiye Beşkaza)

15.45 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Muradiye)

17.30 HDI Sigorta Antalya Güneşi-Samsunspor (Antalya)

28 Kasım Pazar:

14.00 Finalspor-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Naim Süleymanoğlu)

15.45 Mamak Belediyesi-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor (Mamak Belediyesi)

17.30 Sigortam.Net-Akran Gemlik Basketbol (Cebeci)

29 Kasım Pazartesi:

15.30 Beysu Konyaspor Basketbol-TED Ankara Kolejliler (Selçuklu Belediyesi)

Not: A Milli Erkek Basketbol Takımının FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nedeniyle ING Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta maçları 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde oynanacak.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri

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