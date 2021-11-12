Basketbol: Haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi'nde sekizinci, Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise yedinci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Lig

Yarın:

13.00 HDI Sigorta Afyon Belediyesi-Aliağa Petkimspor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

15.30 Türk Telekom-Frutti Extra Bursaspor (Ankara)

18.00 Darüşşafaka-Bahçeşehir Koleji (Ayhan Şahenk)

20.15 Büyükçekmece Basketbol-Anadolu Efes (Gazanfer Bilge)

14 Kasım Pazar:

13.00 Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Icrypex (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

15.30 TOFAŞ-Gaziantep Basketbol (TOFAŞ)

18.00 Fenerbahçe Beko-Yukatel Merkezefendi Belediyesi (Ülker Spor ve Etkinlik)

20.15 Galatasaray Nef-Semt77 Yalovaspor (Sinan Erdem)

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

18.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Samsunspor (Muradiye)

Yarın:

14.00 OGM Ormanspor-TED Ankara Kolejliler (M. Sait Zarifoğlu)

15.45 Fethiye Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Fethiye Beşkaza)

17.30 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Akran Gemlik Basketbol (Kurtdereli)

14 Kasım Pazar:

14.00 Sigortam.net-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Cebeci İBB)

15.45 Finalspor-Mamak Belediyesi (Naim Süleymanoğlu)

17.30 Beysu Konyaspor Basketbol-Akhisar Belediye Basketbol (Selçuklu Belediyesi)

15 Kasım Pazartesi:

18.00 HDI Sigorta Antalya Güneşi-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor (Antalya)

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