Basketbol: Haftanın programı
ING Basketbol Süper Ligi'nde sekizinci, Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise yedinci hafta karşılaşmaları yapılacak.
ING Basketbol Süper Ligi'nde sekizinci, Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise yedinci hafta karşılaşmaları yapılacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın maç programı şöyle:
ING Basketbol Süper Lig
Yarın:
13.00 HDI Sigorta Afyon Belediyesi-Aliağa Petkimspor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
15.30 Türk Telekom-Frutti Extra Bursaspor (Ankara)
18.00 Darüşşafaka-Bahçeşehir Koleji (Ayhan Şahenk)
20.15 Büyükçekmece Basketbol-Anadolu Efes (Gazanfer Bilge)
14 Kasım Pazar:
13.00 Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Icrypex (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
15.30 TOFAŞ-Gaziantep Basketbol (TOFAŞ)
18.00 Fenerbahçe Beko-Yukatel Merkezefendi Belediyesi (Ülker Spor ve Etkinlik)
20.15 Galatasaray Nef-Semt77 Yalovaspor (Sinan Erdem)
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bugün:
18.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Samsunspor (Muradiye)
Yarın:
14.00 OGM Ormanspor-TED Ankara Kolejliler (M. Sait Zarifoğlu)
15.45 Fethiye Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Fethiye Beşkaza)
17.30 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Akran Gemlik Basketbol (Kurtdereli)
14 Kasım Pazar:
14.00 Sigortam.net-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Cebeci İBB)
15.45 Finalspor-Mamak Belediyesi (Naim Süleymanoğlu)
17.30 Beysu Konyaspor Basketbol-Akhisar Belediye Basketbol (Selçuklu Belediyesi)
15 Kasım Pazartesi:
18.00 HDI Sigorta Antalya Güneşi-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor (Antalya)