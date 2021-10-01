Basketbol: Haftanın programı
ING Basketbol Süper Ligi'nde 2'nci, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ilk hafta maçları yapılacak.
KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde 2'nci, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ilk hafta maçları yapılacak.
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre, liglerde yapılacak maçların programı şöyle:
ING Basketbol Süper Lig
Yarın:
13.00 Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
15.30 Beşiktaş Icrypex-Anadolu Efes (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
18.00 TOFAŞ-Büyükçekmece Basketbol (TOFAŞ)
20.15 Galatasaray Nef-Darüşşafaka (Sinan Erdem)
3 Ekim Pazar:
13.00 Semt77 Yalovaspor-Gaziantep Basketbol (90. Yıl)
15.30 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Türk Telekom (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
18.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Frutti Extra Bursaspor (Pamukkale Üniversitesi)
20.15 Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkim (Ülker Spor ve Etkinlik)
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bugün:
18.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Antalya Güneşi (Kurtdereli)
Yarın:
14.00 BUDO Gemlik-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Gemlik)
15.45 Akhisar Belediye Basketbol-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Akhisar Belediye)
17.30 TED Ankara Kolejliler-Samsunspor (TOBB ETÜ)
3 Ekim Pazar:
14.00 OGM Ormanspor-Mamak Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)
15.45 Beysu Konyaspor Basketbol-Finalspor (Selçuklu Belediyesi)
17.30 Fethiye Belediyespor-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor (Fethiye Beşkaza)
4 Ekim Pazartesi:
16.00 Sigortam.Net-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Cebeci İBB)