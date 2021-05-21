Basketbol: Haftanın programı
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Basketbol: Haftanın programı

Basketbol: Haftanın programı
Anadolu Ajansı / Metin Arslancan - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'ne play-off yarı final maçlarıyla devam edilecek.

ING Basketbol Süper Ligi'ne play-off yarı final maçlarıyla devam edilecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi, play-off çeyrek final karşılaşmalarıyla sürecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

İkinci maçlar

Bugün:

19.30 Anadolu Efes-Beşiktaş Icrypex (Sinan Erdem) (1-0)

Yarın:

15.00 Fenerbahçe Beko-Pınar Karşıyaka (Ülker Spor ve Etkinlik) (1-0)

Üçüncü maçlar

23 Mayıs Pazar:

17.00 Beşiktaş Icrypex-Anadolu Efes (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

24 Mayıs Pazartesi:

19.30 Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Beko (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Rövanş maçları

Bugün:

15.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol (Kurtdereli) (0-1)

17.00 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Semt 77 Yalovaspor (Şehit Polis Recep Topaloğlu) (0-1)

Öte yandan Samsunspor ve Mamak Belediyespor, rakiplerine serilerde 2-0 üstünlük kurarak adlarını play-off yarı finaline yazdırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

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