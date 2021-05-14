Basketbol: Haftanın programı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Basketbol: Haftanın programı

Basketbol: Haftanın programı
Anadolu Ajansı / Metin Arslancan - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Basketbol 1. Ligi, play-off çeyrek final maçlarıyla devam edecek.

ING Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Basketbol 1. Ligi, play-off çeyrek final maçlarıyla devam edecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

İlk maçlar

14 Mayıs Cuma:

18.00 Anadolu Efes-Empera Halı Gaziantep Basketbol (Sinan Erdem)

20.15 TOFAŞ-Beşiktaş Icrypex (TOFAŞ)

Rövanş maçları

15 Mayıs Cumartesi:

16.00 Türk Telekom-Pınar Karşıyaka (Ankara) (Pınar Karşıyaka, seride 1-0 önde)

18.15 Darüşşafaka Tekfen-Fenerbahçe Beko (Darüşşafaka Ayhan Şahenk) (Fenerbahçe Beko, seride 1-0 önde)

16 Mayıs Pazar:

18.00 Empera Halı Gaziantep Basketbol-Anadolu Efes (Şahinbey)

20.15 Beşiktaş Icrypex-TOFAŞ (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

İlk maçlar

17 Mayıs Pazartesi:

14.00 Samsunspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)

17.00 Mamak Belediyespor-Akhisar Belediye Basketbol (Mamak Belediyesi)

18 Mayıs Salı:

15.00 Semt77 Yalovaspor-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor (Yalova 90. Yıl)

17.00 Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)

Rövanş maçları???????

20 Mayıs Perşembe:

15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Samsunspor (Muradiye)

17.00 Akhisar Belediye Basketbol-Mamak Belediyespor (Akhisar Belediye)

21 Mayıs Cuma:

15.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol (Kurtdereli)

17.00 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Semt 77 Yalovaspor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

UEFA, 29 Mayıs'ta İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin Portekiz'e alındığını açıkladı.
UEFA, 29 Mayıs'ta İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin Portekiz'e alındığını açıkladı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Aykut Erdoğdu Sergey Lavrov Mustafa Şentop Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Beren Saat Cansu Dere Cem Yılmaz
Spor Muslera Ali Koç Samet Aybaba Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Basketbol: Haftanın programı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 09:38:33. #1.14#

title