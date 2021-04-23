Basketbol: Haftanın programı
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Basketbol: Haftanın programı

Basketbol: Haftanın programı
Anadolu Ajansı / Metin Arslancan - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon 30. ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon 30. ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 28. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Büyükçekmece Basketbol-Empera Halı Gaziantep Basketbol (Gazanfer Bilge)

15.15 Frutti Extra Bursaspor-OGM Ormanspor (TOFAŞ)

25 Nisan Pazar:

13.00 Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Icrypex (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

15.15 Türk Telekom-TOFAŞ (Ankara)

3 Mayıs Pazartesi:

17.00 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

17.00 Bahçeşehir Koleji-Aliağa Petkimspor (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

Öte yandan, Fenerbahçe Beko-Galatasaray ile Anadolu Efes-Darüşşafaka Tekfen karşılaşmaları THY Avrupa Ligi maçları nedeniyle ertelendi.

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Yarın:

14.00 Nadir Gold İstanbul Basket-Semt77 Yalovaspor (Caferağa)

15.45 Ankara Anadolu Basket-Bornova Belediyespor (TOBB ETÜ)

17.30 Finalspor-Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)

25 Nisan Pazar:

14.00 Global Connect Travel Düzce-Sigortam.net (Kalıcı Konutlar Merkez)

15.45 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol (Kurtdereli)

17.30 Mamak Belediyesi-BUDO Gemlik (Mamak Belediyesi)

26 Nisan Pazartesi:

15.00 Samsunspor-Akhisar Belediye Basketbol (Mustafa Dağıstanlı)

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor karşılaşması ise ertelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

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