Basketbol: Haftanın programı
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Basketbol: Haftanın programı

Basketbol: Haftanın programı
Anadolu Ajansı / Metin Arslancan - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi, 29. hafta maçlarıyla devam edecek.

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ING Basketbol Süper Ligi, 29. hafta maçlarıyla devam edecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 27. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Bugün:

20.00 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik)

Yarın:

13.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Büyükçekmece Basketbol (Fethiye Beşkaza)

15.15 Galatasaray-Frutti Extra Bursaspor (Sinan Erdem)

18 Nisan Pazar:

13.00 Empera Halı Gaziantep Basketbol-Bahçeşehir Koleji (Şahinbey)

15.15 TOFAŞ-Darüşşafaka Tekfen (TOFAŞ)

17.15 Aliağa Petkimspor-Türk Telekom (ENKA)

Öte yandan Beşiktaş Icrypex-HDI Sigorta Afyon Belediyespor ve OGM Ormanspor-Pınar Karşıyaka karşılaşmaları ertelendi.

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Yarın:

14.00 Akhisar Belediye Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Akhisar Belediye)

15.45 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bornova Belediyespor (Muradiye)

17.30 Semt77 Yalovaspor-Finalspor (Yalova 90. Yıl)

18 Nisan Pazar:

14.00 Sigortam.net-Nadir Gold İstanbul Basket (Caferağa)

15.45 Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor (Selçuklu Belediyesi)

17.30 Mamak Belediyesi-Ankara Anadolu Basket (Mamak Belediyesi)

19 Nisan Pazartesi:

16.00 Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket-Samsunspor (Pamukkale Üniversitesi)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

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