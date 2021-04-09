Basketbol: Haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi, 28. hafta maçlarıyla devam edecek.

ING Basketbol Süper Ligi, 28. hafta maçlarıyla devam edecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 26. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

15.15 Pınar Karşıyaka-Galatasaray (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

11 Nisan Pazar:

13.00 Frutti Extra Bursaspor-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)

15.15 Türk Telekom-Empera Halı Gaziantep Basketbol (Ankara)

17.30 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-OGM Ormanspor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

12 Nisan Pazartesi:

19.00 Anadolu Efes-TOFAŞ (Sinan Erdem)

21 Nisan Çarşamba:

17.00 Darüşşafaka Tekfen-Aliağa Petkimspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

19.15 Büyükçekmece Basketbol-Beşiktaş Icrypex (Gazanfer Bilge)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Yarın:

14.00 Samsunspor-Semt77 Yalovaspor (Mustafa Dağıstanlı)

15.45 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Akhisar Belediye Basketbol (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

17.30 Finalspor-Sigortam.net (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)

11 Nisan Pazar:

14.00 Bornova Belediyespor-Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)

15.45 Nadir Gold İstanbul Basket-BUDO Gemlik (Caferağa)

17.30 Ankara Anadolu Basket-Manisa Büyükşehir Belediyespor (TOBB ETÜ)

12 Nisan Pazartesi:

17.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket (Kurtdereli)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan