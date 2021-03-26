Basketbol: Haftanın programı
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Basketbol: Haftanın programı

Anadolu Ajansı / Metin Arslancan - Haberler | Spor
Basketbol: Haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi, 26. hafta maçlarıyla devam edecek.

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ING Basketbol Süper Ligi, 26. hafta maçlarıyla devam edecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 24. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Anadolu Efes-Aliağa Petkimspor (Sinan Erdem)

15.15 TOFAŞ-Empera Halı Gaziantep Basketbol (TOFAŞ)

17.30 Pınar Karşıyaka-Frutti Extra Bursaspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

20.00 Bahçeşehir Koleji-OGM Ormanspor (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

28 Mart Pazar:

13.00 Türk Telekom-Beşiktaş Icrypex (Ankara)

15.15 Darüşşafaka Tekfen-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

17.30 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

20.00 Büyükçekmece Basketbol-Galatasaray (Gazanfer Bilge)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

18.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Akhisar Belediye Basketbol (Muradiye)

Yarın:

14.00 Ankara Anadolu Basket-Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol (TOBB ETÜ)

15.45 Samsunspor-BUDO Gemlik (Mustafa Dağıstanlı)

17.30 Bornova Belediyespor-Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)

28 Mart Pazar:

14.00 Finalspor-Mamak Belediyespor (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)

15.45 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Sigortam.net (Kurtdereli)

17.30 Nadir Gold İstanbul Basket-Global Connect Travel Düzce (Caferağa)

29 Mart Pazartesi:

13.00 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Semt77 Yalovaspor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

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