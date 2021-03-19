Basketbol: Haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi, 25. hafta maçlarıyla devam edecek. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon 26. hafta maçlarıyla sona erecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 23. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-TOFAŞ (Fethiye Beşkaza)

15.15 Beşiktaş Icrypex-Darüşşafaka Tekfen (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

17.30 Galatasaray-Bahçeşehir Koleji (Sinan Erdem)

20.00 OGM Ormanspor-Türk Telekom (Mamak Belediyesi)

21 Mart Pazar:

13.00 Fenerbahçe Beko-Büyükçekmece Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.15 Empera Halı Gaziantep Basketbol-Aliağa Petkimspor (Şahinbey)

17.30 Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

20.00 Frutti Extra Bursaspor-HDI Sigorta Afyon Belediyespor (TOFAŞ)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

22 Mart Pazartesi:

16.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-Beşiktaş HDI Sigorta (Elazığ İl Özel İdare)

24 Mart Çarşamba:

14.00 OGM Ormanspor-İzmit Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)

14.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor (Adana Atatürk)

14.00 Bellona Kayseri Basketbol-Çankaya Üniversitesi (Kadir Has Kongre Merkezi)

14.00 Samsun Canik Belediyespor-BOTAŞ (Mustafa Dağıstanlı)

14.00 Fenerbahçe Öznur Kablo-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Metro Enerji)

17.00 Nesibe Aydın-Galatasaray (TOBB ETÜ)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

13.00 Global Connect Travel Düzce-Finalspor (Kalıcı Konutlar Merkez)

Yarın:

14.00 Semt77 Yalovaspor-Bornova Belediyespor (Yalova 90. Yıl)

17.30 Sigortam.net-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor (Gazanfer Bilge)

21 Mart Pazar:

14.00 Akhisar Belediye Basketbol-Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol (Akhisar Belediye)

15.45 Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Pamukkale Üniversitesi)

17.30 Mamak Belediyespor-Samsunspor (Mamak Belediyesi)

22 Mart Pazartesi:

16.00 BUDO Gemlik-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Gemlik)

18.00 Nadir Gold İstanbul Basket-Ankara Anadolu Basket (Gazanfer Bilge)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan