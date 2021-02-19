Basketbol: Haftanın programı
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Basketbol: Haftanın programı

19.02.2021 09:27 | Son Güncelleme: 19.02.2021 09:31
Basketbol: Haftanın programı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 21. hafta, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 19. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 21. hafta, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 19. hafta maçlarıyla devam edilecek.

ING Basketbol Süper Ligi'ne ise milli maçlar dolayısıyla ara verildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Bugün:

13.00 Samsun Canik Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo (Mustafa Dağıstanlı)

21 Şubat Pazar:

14.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol (Servet Tazegül)

15.15 Birevim Elazığ İl Özel İdare-OGM Ormanspor (Elazığ İl Özel İdare)

22 Şubat Pazartesi:

14.00 Çankaya Üniversitesi-Galatasaray (Ankara)

16.00 BOTAŞ-Nesibe Aydın (Ankara DSİ Etlik)

17.00 İzmit Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

24 Şubat Çarşamba:

15.00 Beşiktaş HDI Sigorta-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

18.00 Finalspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Naim Süleymanoğlu)

Yarın:

14.00 Mamak Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Mamak Belediyesi)

15.45 Semt77 Yalovaspor-Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket (Yalova 90. Yıl)

17.30 Nadir Gold İstanbul Basket-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor (Caferağa)

21 Şubat Pazar:

14.00 Samsunspor-Ankara Anadolu Basket (Mustafa Dağıstanlı)

15.45 Global Connect Travel Düzce-Bornova Belediyespor (Kalıcı Konutlar Merkez)

17.30 BUDO Gemlik-Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol (Gemlik)

22 Şubat Pazartesi:

18.00 Sigortam.net-Akhisar Belediye Basketbol (Gazanfer Bilge)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

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