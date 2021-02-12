Basketbol: Haftanın programı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 19. hafta müsabakalarıyla devam edilecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 18. hafta maçları yapılacak. ING Basketbol Süper Ligi'ne ise milli maçlar dolayısıyla ara verildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Bugün:

14.00 Çankaya Üniversitesi-İzmit Belediyespor (Ankara)

Yarın:

13.00 Beşiktaş HDI Sigorta-Hatay Büyükşehir Belediyespor (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

14.00 Samsun Canik Belediyespor-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Mustafa Dağıstanlı)

15.00 BOTAŞ-Galatasaray (Ankara DSİ Etlik)

15.15 Bellona Kayseri Basketbol-Fenerbahçe Öznur Kablo (Kadir Has Kongre Merkezi)

16.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-OGM Ormanspor (Servet Tazegül)

14 Şubat Pazar:

14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-Nesibe Aydın (Elazığ İl Özel İdare)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

18.00 Ankara Anadolu Basket-Semt77 Yalovaspor (TOBB ETÜ)

Yarın:

14.00 Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket-Sigortam.net (Pamukkale Üniversitesi)

17.30 Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol-Mamak Belediyespor (Karatay Spor Kongre Merkezi)

14 Şubat Pazar:

14.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Samsunspor (Kurtdereli)

15.45 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Finalspor (Kocaeli Atatürk)

17.30 Akhisar Belediye Basketbol-BUDO Gemlik (Akhisar Belediye)

15 Şubat Pazartesi:

17.00 Bornova Belediyespor-Nadir Gold İstanbul Basket (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)

Not: Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Global Connect Travel Düzce arasındaki 18. hafta mücadelesi, 3 Mart Çarşamba günü saat 17.00'de Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan