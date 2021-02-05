Basketbol: Haftanın programı
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Basketbol: Haftanın programı

05.02.2021 09:15 | Son Güncelleme: 05.02.2021 09:22
Basketbol: Haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi'ne 20. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

ING Basketbol Süper Ligi'ne 20. hafta müsabakalarıyla devam edilecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 17. hafta maçları yapılacak. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne ise milli maçlar dolayısıyla ara verildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Empera Halı Gaziantep Basketbol-Galatasaray (Şahinbey)

15.15 Türk Telekom-HDI Sigorta Afyon Belediyespor (Ankara)

17.30 Darüşşafaka Tekfen-Pınar Karşıyaka (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

20.00 Bahçeşehir Koleji-Büyükçekmece Basketbol (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

7 Şubat Pazar:

13.00 Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe Beko (ENKA)

15.15 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-OGM Ormanspor (Fethiye Beşkaza)

17.30 Anadolu Efes-Beşiktaş Icrypex (Sinan Erdem)

20.00 TOFAŞ-Frutti Extra Bursaspor (TOFAŞ)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

18.00 Samsunspor-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor (Mustafa Dağıstanlı)

Yarın:

14.00 Finalspor-Bornova Belediyespor (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)

17.30 BUDO Gemlik-Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket (Gemlik)

7 Şubat Pazar:

14.00 Mamak Belediyesi-Akhisar Belediye Basketbol (Mamak Belediyesi)

15.45 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Ankara Anadolu Basket (Kurtdereli)

17.30 Nadir Gold İstanbul Basket-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Ahmet Cömert)

8 Şubat Pazartesi:

18.00 Sigortam.net-Semt77 Yalovaspor (Ahmet Cömert)

Öte yandan, Global Connect Travel Düzce-Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol karşılaşması ertelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

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