Basketbol: Haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi'ne 19. hafta müsabakalarıyla devam edilecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde sezonun ikinci yarısı 16. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Frutti Extra Bursaspor-Aliağa Petkimspor (TOFAŞ)

15.15 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Darüşşafaka Tekfen (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

17.30 Galatasaray-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Sinan Erdem)

31 Ocak Pazar:

13.00 Fenerbahçe Beko-Empera Halı Gaziantep Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.15 Pınar Karşıyaka-TOFAŞ (Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk)

17.30 Büyükçekmece Basketbol-Türk Telekom (Gazanfer Bilge)

20.00 Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

1 Şubat Pazartesi:

19.00 OGM Ormanspor-Beşiktaş Icrypex (Ankara)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

15.00 Akhisar Belediye Basketbol-Global Connect Travel Düzce (Akhisar Belediye)

Yarın:

14.00 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Kocaeli Atatürk)

15.45 Ankara Anadolu Basket-Sigortam.net (TOBB ETÜ)

17.30 Bornova Belediyespor-Samsunspor (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)

31 Ocak Pazar:

14.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Finalspor (Muradiye)

15.45 Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol-Nadir Gold İstanbul Basket (Selçuklu Belediyesi)

17.30 Semt77 Yalovaspor-BUDO Gemlik (Yalova 90. Yıl)

1 Şubat Pazartesi:

15.00 Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket-Mamak Belediyesi (Pamukkale Üniversitesi)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan