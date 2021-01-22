Basketbol: Haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, 18. hafta müsabakalarıyla devam edecek.

ING Basketbol Süper Ligi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, 18. hafta müsabakalarıyla devam edecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Türk Telekom-Bahçeşehir Koleji (Ankara)

15.15 Beşiktaş-Galatasaray (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

17.30 Darüşşafaka Tekfen-Büyükçekmece Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

20.00 Anadolu Efes-OGM Ormanspor (Sinan Erdem)

24 Ocak Pazar:

13.00 Aliağa Petkimspor-Pınar Karşıyaka (ENKA)

15.15 Empera Halı Gaziantep Basketbol-Frutti Extra Bursaspor (Şahinbey)

17.30 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Fenerbahçe Beko (Fethiye Beşkaza)

20.00 TOFAŞ-HDI Sigorta Afyon Belediyespor (TOFAŞ)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

24 Ocak Pazar:

14.00 Çankaya Üniversitesi-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (Ankara)

27 Ocak Çarşamba:

14.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Birevim Elazığ İl Özel İdare (Adana Atatürk)

14.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ (Antakya)

15.30 Nesibe Aydın-Bellona Kayseri Basketbol (TOBB ETÜ)

16.30 Fenerbahçe Öznur Kablo-OGM Ormanspor (Metro Enerji)

17.00 Galatasaray-Canik Belediyespor (Ahmet Cömert)

29 Ocak Cuma:

15.00 İzmit Belediyespor-Beşiktaş HDI Sigorta (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan