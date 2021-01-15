Basketbol: Haftanın programı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Basketbol: Haftanın programı

15.01.2021 09:21 | Son Güncelleme: 15.01.2021 09:25
Basketbol: Haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi'ne 17. hafta maçlarıyla devam edilecek.

ING Basketbol Süper Ligi'ne 17. hafta maçlarıyla devam edilecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 15. hafta karşılaşmalarıyla sezonun ilk yarısı tamamlanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Frutti Extra Bursaspor-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (TOFAŞ)

Yarın:

13.00 Galatasaray-OGM Ormanspor (Sinan Erdem)

15.15 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Aliağa Petkimspor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

17.30 Büyükçekmece Basketbol-TOFAŞ (Gazanfer Bilge)

17 Ocak Pazar:

13.00 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.15 Türk Telekom-Anadolu Efes (Ankara)

17.30 Bahçeşehir Koleji-Darüşşafaka Tekfen (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

20.00 Pınar Karşıyaka-Empera Halı Gaziantep Basketbol (Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

18.00 Akhisar Belediye Basketbol-Nadir Gold İstanbul Basket (Akhisar Belediye)

Yarın:

15.00 Bornova Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)

15.00 Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket-Global Connect Travel Düzce (Pamukkale Üniversitesi)

15.30 Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol-Finalspor (Selçuklu Belediyesi)

16.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Samsunspor (Muradiye)

17.00 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Ankara Anadolu Basket (Kocaeli Atatürk)

17.30 Semt77 Yalovaspor-Mamak Belediyespor (Yalova 90. Yıl)

17 Ocak Pazar:

16.00 Sigortam.net-BUDO Gemlik (Ahmet Cömert)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ziya Selçuk Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Hande Erçel Ajda Pekkan Kim Kardashian
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Ersun Yanal İsmail Kartal Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Ankara Fenerbahçe Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Basketbol: Haftanın programı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 09:32:10. #1.15#
title