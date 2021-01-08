Basketbol: Haftanın programı
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Basketbol: Haftanın programı

08.01.2021 09:21 | Son Güncelleme: 08.01.2021 09:25
Basketbol: Haftanın programı

Basketbolda ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ikinci yarısı, 16. hafta maçlarıyla başlayacak.

Basketbolda ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ikinci yarısı, 16. hafta maçlarıyla başlayacak. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 16. hafta karşılaşmaları oynanacak. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 14. hafta mücadeleleri yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Pınar Karşıyaka (Fethiye Beşkaza)

15.15 OGM Ormanspor-Fenerbahçe Beko (Ankara)

17.30 TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji (TOFAŞ)

20.00 Beşiktaş-Frutti Extra Bursaspor (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

10 Ocak Pazar:

13.00 Darüşşafaka Tekfen-Türk Telekom (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

15.15 Empera Halı Gaziantep Basketbol-HDI Sigorta Afyon Belediyespor (Şahinbey)

17.30 Anadolu Efes-Galatasaray (Sinan Erdem)

20.00 Aliağa Petkimspor-Büyükçekmece Basketbol (ENKA)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 Galatasaray-Bellona Kayseri Basketbol (Ahmet Cömert)

14.30 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-OGM Ormanspor (Adana Atatürk)

15.00 İzmit Belediyespor-Samsun Canik Belediyespor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

15.30 Beşiktaş HDI Sigorta-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

15.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Birevim Elazığ İl Özel İdare (Antakya)

16.00 Nesibe Aydın-Fenerbahçe Öznur Kablo (TOBB ETÜ)

10 Ocak Pazar:

13.00 Çankaya Üniversitesi-BOTAŞ (Ankara)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

19.00 Ankara Anadolu Basket-BUDO Gemlik (TOBB ETÜ)

Yarın:

14.30 Finalspor-Akhisar Belediye Basketbol (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)

16.00 Global Connect Travel Düzce-Semt77 Yalovaspor (Kalıcı Konutlar Merkez)

16.30 Mamak Belediyespor-Sigortam.net (Mamak Belediyesi)

17.00 Samsunspor-Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol (Mustafa Dağıstanlı)

17.30 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Bornova Belediyespor (Kocaeli Atatürk)

18.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Kurtdereli)

18.00 Nadir Gold İstanbul Basket-Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket (Ahmet Cömert)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

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