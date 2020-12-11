Basketbol: Haftanın programı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Basketbol: Haftanın programı

11.12.2020 12:05 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:09
Basketbol: Haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12'nci, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 10. hafta maçları oynanacak.

ING Basketbol Süper Ligi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12'nci, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 10. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

15.15 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Galatasaray (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

17.30 Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor (Sinan Erdem)

20.00 Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Beko (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

13 Aralık Pazar:

13.00 Büyükçekmece Basketbol-OGM Ormanspor (Gazanfer Bilge)

15.15 Darüşşafaka Tekfen-Empera Halı Gaziantep Basketbol (Ayhan Şahenk)

17.30 Türk Telekom-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Ankara)

Not: TOFAŞ-Aliağa Petkimspor müsabakası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Samsun Canik Belediyespor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)

14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-BOTAŞ (Elazığ İl Özel İdare)

14.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Galatasaray (Atatürk)

15.00 OGM Ormanspor-Çankaya Üniversitesi (M. Sait Zarifoğlu)

13 Aralık Pazar:

15.30 Bellona Kayseri Basketbol - Beşiktaş HDI Sigorta (Kadir Has Kongre Merkezi)

16.00 Fenerbahçe Öznur Kablo - İzmit Belediyespor (Fenerbahçe Metro Enerji)

Not: Nesibe Aydın-Hatay Büyükşehir Belediyespor karşılaşması yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Yarın:

14.30 Finalspor-BUDO Gemlik (Naim Süleymanoğlu)

17.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Semt77 Yalovaspor (Kurtdereli)

18.00 Samsunspor-Sigortam.Net (Mustafa Dağıstanlı)

13 Aralık Pazar:

15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol (Muradiye)

16.00 Kocaeli BŞB Kağıtspor - Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket (Kocaeli Atatürk)

16.00 Ankara Anadolu Basket-Global Connect Travel Düzce (TOBB ETÜ)

14 Aralık Pazartesi:

17.00 Nadir Gold İstanbul Basket - Mamak Belediyesi (Ahmet Cömert)

Bornova Belediyespor-Akhisar Belediye Basketbol müsabakası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

İlgili Haberler

Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim: 67 - Gaziantep Basketbol: 66
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim: 67 - Gaziantep Basketbol: 66
Basketbol Süper Ligi: Büyükçekmece Basketbol: 93 - Fenerbahçe Beko: 91
Basketbol Süper Ligi: Büyükçekmece Basketbol: 93 - Fenerbahçe Beko: 91
TFF 1. Lig'de ertelenen karşılaşmaların programı belli oldu
TFF 1. Lig'de ertelenen karşılaşmaların programı belli oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ezgi Mola Yıldız Tilbe Haluk Bilginer Gonca Vuslateri
Spor Neymar Erol Bulut Fatih Terim Ali Palabıyık Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kız Samsun Pfizer Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Basketbol: Haftanın programı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 12:28:31. #1.15#
title