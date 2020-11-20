Basketbol: Haftanın programı
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Basketbol: Haftanın programı

20.11.2020 10:19 | Son Güncelleme: 20.11.2020 10:23
Basketbol: Haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9'uncu, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 6. hafta maçları oynanacak.

ING Basketbol Süper Ligi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9'uncu, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 6. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 OGM Ormanspor-Darüşşafaka Tekfen (Ankara)

15.15 Pınar Karşıyaka-HDI Sigorta Afyon Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

17.30 Galatasaray-Türk Telekom (Sinan Erdem)

20.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Aliağa Petkim (Fethiye Beşkaza)

22 Kasım Pazar:

15.15 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor ve Etkinlik)

17.30 Beşiktaş-TOFAŞ (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

Not: Empera Halı Gaziantep Basketbol-Anadolu Efes ve Frutti Extra Bursaspor-Büyükçekmece Basketbol müsabakaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Samsun Canik Belediye-OGM Ormanspor (Mustafa Dağistanlı)

14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-Bellona Kayseri Basketbol (Elazığ İl Özel İdare)

15.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Servet Tazegül)

15.15 İzmit Belediyespor-Galatasaray (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

17.30 Fenerbahçe Öznür Kablo-BOTAŞ (Fenerbahçe Metro Enerji)

22 Kasım Pazar:

13.00 Beşiktaş HDI Sigorta-Nesibe Aydın (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

14.00 Çankaya Üniversitesi-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Ankara)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Yarın:

15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Sigortam.net (Muradiye)

16.00 Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol-Semt77 Yalovaspor (Selçuklu Belediyesi)

19.00 Akhisar Belediye Basketbol-Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket (Akhisar Belediye)

22 Kasım Pazar:

16.00 Samsunspor-Nadir Gold İstanbul Basket (Mustafa Dağistanlı)

16.00 Ankara Anadolu Basket-Finalspor (TOBB ETÜ)

17.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Mamak Belediyespor (Kocaeli Atatürk)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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