Basketbol: Haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi ile Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 4'üncü hafta maçlarıyla devam edilecek.

ING Basketbol Süper Ligi ile Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 4'üncü hafta maçlarıyla devam edilecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 2020-2021 sezonu, ilk hafta müsabakalarıyla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Darüşşafaka Tekfen-HDI Sigorta Afyon Belediyespor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

15.15 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Galatasaray (Fethiye Beşkaza)

17.30 TOFAŞ-Pınar Karşıyaka (TOFAŞ)

20.00 Aliağa Petkimspor-Frutti Extra Bursaspor (ENKA)

18 Ekim Pazar:

13.00 Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji (Sinan Erdem)

15.15 Gaziantep Basketbol-Fenerbahçe Beko (Karataş Şahinbey)

17.30 Türk Telekom-Büyükçekmece Basketbol (Ankara)

20.00 Beşiktaş-OGM Ormanspor (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 Çankaya Üniversitesi-Beşiktaş HDI Sigorta (Ankara)

14.00 Galatasaray-Birevim Elazığ İl Özel İdare (Ahmet Cömert)

14.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Bellona Kayseri Basketbol (Atatürk)

16.00 Nesibe Aydın-OGM Ormanspor (TOBB ETÜ)

18 Ekim Pazar:

15.00 İzmit Belediyespor-BOTAŞ (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

16.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Samsun Canik Belediyespor (Antakya)

17.30 Fenerbahçe Öznur Kablo-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor (Fenerbahçe Metro Enerji)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Yarın:

14.30 Final Spor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)

16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Kurtdereli)

16.00 Global Connect Travel Düzce-Akhisar Belediye Basketbol (Kalıcı Konutlar Merkez)

17.00 Sigortam.Net-Ankara Anadolu Basket (Ahmet Cömert)

17.00 BUDO Gemlik Basketbol-Semt77 Yalovaspor (Gemlik)

17.00 Samsunspor-Bornova Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)

18 Ekim Pazar:

16.00 İstanbul Basket-Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol (Ahmet Cömert)

Not: Mamak Belediyespor-Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan