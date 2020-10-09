Basketbol: Haftanın programı
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Basketbol: Haftanın programı

09.10.2020 10:05 | Son Güncelleme: 09.10.2020 10:09
Basketbol: Haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi ile Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne üçüncü hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

ING Basketbol Süper Ligi ile Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne üçüncü hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 OGM Ormanspor-Anadolu Efes (Ankara)

15.15 Galatasaray-Beşiktaş (Sinan Erdem)

17.30 Pınar Karşıyaka-Aliağa Petkimspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

20.00 Büyükçekmece Basketbol-Darüşşafaka Tekfen (Gazanfer Bilge)

11 Ekim Pazar:

13.00 Fenerbahçe Beko-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.15 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-TOFAŞ (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

17.30 Frutti Extra Bursaspor-Gaziantep Basketbol (TOFAŞ)

20.00 Bahçeşehir Koleji-Türk Telekom (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Elazığ İl Özel İdare)

11 Ekim Pazar:

14.00 OGM Ormanspor-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Mehmet Sait Zarifoğlu)

14.00 BOTAŞ-Çankaya Üniversitesi (Ankara DSİ Etlik)

14.00 Samsun Canik Belediyespor-İzmit Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)

15.00 Bellona Kayseri Basketbol-Galatasaray (Kadir Has Kongre Merkezi)

15.15 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Beşiktaş HDI Sigorta (Servet Tazegül)

17.30 Fenerbahçe Öznur Kablo-Nesibe Aydın (Fenerbahçe Metro Enerji)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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