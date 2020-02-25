Basketbol: Haftanın programı
ING Basketbol Süper Ligi'nde 20. hafta karşılaşmaları yapılacak.
ING Basketbol Süper Ligi'nde 20. hafta karşılaşmaları yapılacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ING Basketbol Süper Ligi'nde haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
18.00 OGM Ormanspor-Sigortam.net İTÜ Basket (Ankara)
18.00 Darüşşafaka Tekfen-Türk Telekom (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
18.00 TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji (TOFAŞ)
20.15 Teksüt Bandırma-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Kara Ali Acar)
20.15 Fenerbahçe Beko-Galatasaray Doğa Sigorta (Ülker Spor ve Etkinlik)
27 Şubat Perşembe:
18.00 Beşiktaş Sompo Sigorta-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor (BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi)
20.15 Pınar Karşıyaka-Gaziantep Basketbol (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
Not: Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor karşılaşması 17 Mart'a ertelendi.