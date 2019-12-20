Basketbol: Haftanın programı

20.12.2019 09:36 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:36

ING Basketbol Süper Ligi'ne 13'üncü, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne ise 10'uncu hafta maçlarıyla devam edilecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 12'nci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 13'üncü hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu 4 ligde haftanın maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Sigortam.net İTÜ Basket (Akatlar)

15.15 Galatasaray Doğa Sigorta-Frutti Extra Bursaspor (Sinan Erdem)

17.30 Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Sompo Sigorta (Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk)

22 Aralık Pazar:

13.00 Fenerbahçe Beko-Teksüt Bandırma (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.15 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

17.30 Türk Telekom-Gaziantep Basketbol (Ankara)

20.00 Darüşşafaka Tekfen-OGM Ormanspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

23 Aralık Pazartesi:

20.00 TOFAŞ-Anadolu Efes (TOFAŞ)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 OGM Ormanspor-Beşiktaş TRC İnşaat (M. Sait Zarifoğlu)

14.00 Samsun Canik Belediyespor-Çankaya Üniversitesi (Mustafa Dağıstanlı)

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Antakya)

16.00 BOTAŞ-Birevim Elazığ İl Özel İdare (Ankara DSİ Etlik)

18.00 İzmit Belediyespor-Galatasaray (Kocaeli Atatürk)

22 Aralık Pazar:

16.00 Fenerbahçe Öznur Kablo-Bellona Kayseri Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

17.30 Anadolu Basket-Mamak Belediyespor (TOBB ETÜ)

Yarın:

14.30 Final Gençlik-Samsunspor (Bursa Atatürk)

16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-1881 Düzce Belediyespor (Kurtdereli)

16.00 Konyaspor-Merkezefendi Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)

16.00 Petkimspor-Bornova Belediyespor (ENKA)

17.00 Semt77 Yalovaspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (90. Yıl)

17.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Fethiye Beşkaza)

22 Aralık Pazar:

16.00 Akhisar Belediyespor-BUDO Gemlik Basketbol (Akhisar Belediye)

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bugün:

13.30 Nesibe Aydın-Mardin Büyükşehir Başak (TOBB ETÜ)

18.00 Urla Belediyespor-Edremit Belediyesi Gürespor (İzmir 12 Eylül)

18.00 1881 Düzce Belediyespor-Antalya 07 Basketbol (Kalıcı Konutlar Merkez)

Yarın:

14.00 Bursa Büyükşehir-Yalova VİP (Yıldırım Şahin Başol)

22 Aralık Pazar:

14.00 Mersin Üniversitesi-Emlak Konut (Mersin Üniversitesi)

17.00 Bosna 34-BOTAŞ Gelişim (Lüleburgaz Belediyesi Yıldızlar Akademisi)

17.00 İstanbul Üniversitesi-Bayraklı Belediyespor (Ahmet Cömert)

19.00 Fenerbahçe Gelişim-Sakarya Yükseliş (Fenerbahçe Metro Enerji)

Kaynak: AA