Basketbol: Haftanın programı

13.12.2019 09:36 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:36

ING Basketbol Süper Ligi'ne 12'nci, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne ise 9'uncu hafta maçlarıyla devam edilecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 11'inci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 12'nci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu 4 ligde haftanın maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Galatasaray Doğa Sigorta (Gazanfer Bilge)

15.15 OGM Ormanspor-TOFAŞ (Ankara)

17.30 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

20.00 Frutti Extra Bursaspor-Bahçeşehir Koleji (TOFAŞ)

15 Aralık Pazar:

13.00 Beşiktaş Sompo Sigorta-Gaziantep Basketbol (Akatlar)

15.15 Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka Tekfen (Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk)

17.30 Sigortam.net İTÜ Basket-Türk Telekom (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

20.00 Teksüt Bandırma-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor (Teksüt Kara Ali Acar)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-OGM Ormanspor (Elazığ İl Özel İdare)

14.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Ahmet Cömert)

15.15 İzmit Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo (Kocaeli Atatürk)

16.00 Bellona Kayseri Basketbol-Samsun Canik Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)

18.30 Çankaya Üniversitesi-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol (Ankara)

15 Aralık Pazar:

16.30 Beşiktaş TRC İnşaat-Hatay Büyükşehir Belediyespor (BJK Akatlar)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

18.00 Bornova Belediyespor-Anadolu Basket (Altındağ Atatürk)

19.00 Merkezefendi Belediyespor-Petkimspor (Pamukkale Üniversitesi)

Yarın:

15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Final Gençlik (Muradiye)

16.00 Mamak Belediyespor-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Mamak Belediyesi)

17.00 1881 Düzce Belediyespor-Konyaspor (Kalıcı Konutlar Merkez)

17.00 Samsunspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)

17.00 BUDO Gemlik Basketbol-Semt77 Yalovaspor (Gemlik)

15 Aralık Pazar:

15.30 Bandırma Kırmızı-Akhisar Belediyespor (Teksüt Kara Ali Acar)

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bugün:

18.00 1881 Düzce Belediyespor-Bursa Büyükşehir (Kalıcı Konutlar Merkez)

18.00 BOTAŞ Gelişim-Urla Belediyespor (Ankara DSİ Etlik)

18.00 Bayraklı Belediyespor-Bosna 34 (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)

Yarın:

13.00 Antalya 07 Basketbol-Mardin Büyükşehir Başak (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

15.00 Emlak Konut-İstanbul Üniversitesi (Complex İstanbul)

15.00 Yalova VİP-Mersin Üniversitesi (90. Yıl)

15.00 Edremit Belediyesi Gürespor-Fenerbahçe Gelişim (Edremit)

16.00 Sakarya Yükseliş-Nesibe Aydın (Sakarya)

Kaynak: AA