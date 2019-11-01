Basketbol: Haftanın programı

01.11.2019 09:10

ING Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta karşılaşmaları oynanacak. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 4. hafta, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 6. hafta müsabakaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Beşiktaş Sompo Sigorta-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

15.15 Pınar Karşıyaka-Türk Telekom (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

17.30 TOFAŞ-Galatasaray Doğa Sigorta (TOFAŞ)

20.00 OGM Ormanspor-Gaziantep Basketbol (Ankara)

3 Kasım Pazar:

13.00 Fenerbahçe Beko-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.15 Anadolu Efes-Sigortam.net İTÜ Basket (Sinan Erdem)

17.30 Darüşşafaka Tekfen-Bahçeşehir Koleji (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

20.00 Teksüt Bandırma-Frutti Extra Bursaspor (Banvit Kara Ali Acar)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

15.15 OGM Ormanspor-Fenerbahçe Öznur Kablo (M. Sait Zarifoğlu)

16.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Bellona Kayseri Basketbol (Adana Atatürk)

3 Kasım Pazar:

14.00 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol-Galatasaray (Servet Tazegül)

15.15 Beşiktaş TRC İnşaat-Çankaya Üniversitesi (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

16.00 BOTAŞ-Samsun Canik Belediyespor (Ankara DSİ Etlik)

16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-İzmit Belediyespor (Antakya)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

16.30 Anadolu Basket-Konyaspor (TOBB ETÜ)

18.00 Bornova Belediyespor-Merkezefendi Belediyespor (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)

Yarın:

15.00 Akhisar Belediyespor-Final Gençlik (Akhisar Belediye)

16.00 Mamak Belediyespor-1881 Düzce Belediyespor (Mamak Belediyesi)

17.00 Gemlik Basketbol-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Gemlik)

17.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Fethiye Beşkaza)

17.00 Yalovaspor-Petkimspor (90. Yıl)

3 Kasım Pazar:

15.00 Bandırma Kırmızı-Samsunspor (Banvit Kara Ali Acar)

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bugün:

14.00 Antalya 07 Basketbol-BOTAŞ Gelişim (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

18.00 1881 Düzce Belediyespor-Nesibe Aydın (Kalıcı Konutlar Merkez)

18.00 Bayraklı Belediyespor-Edremit Belediyesi Gürespor (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)

Yarın:

14.00 Bursa Büyükşehir-Fenerbahçe Gelişim (Yıldırım Şahin Başol Spor Kompleksi)

14.00 Yalova VİP-Mardin Büyükşehir Başak (90. Yıl)

15.00 Emlak Konut-Sakarya Yükseliş (Complex Istanbul)

3 Kasım Pazar:

14.00 Mersin Üniversitesi-Urla Belediyespor (Mersin Üniversitesi)

16.00 İstanbul Üniversitesi-Bosna 34 (Ahmet Cömert)

Kaynak: AA