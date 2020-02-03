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Basketbol grup müsabakaları Aydın'da başladı

2019 – 2020 eğitim öğretim yılı Okul Sporları Gençler Basketbol Grup Müsabakaları, Aydın'da başladı.

03.02.2020 17:03 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:08
Basketbol grup müsabakaları Aydın'da başladı

2019 – 2020 eğitim öğretim yılı Okul Sporları Gençler Grup Müsabakaları, 'da başladı.


Aydın'da gerçekleştirilen ulusal müsabakalara yenileri eklenmeye devam ediyor. Aydın Gençlik ve İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde bu hafta üç ulusal müsabaka gerçekleştirilecek.


Basketbol, Güreş ve Atletizm (Kros) branşlarında ulusal müsabakaların gerçekleştirileceği Aydın'da ilk olarak 2019 – 2020 eğitim öğretim yılı Okul Sporları Gençler Basketbol Grup Müsabakaları başladı.


Efeler'de başlayan Okul Sporları Gençler Basketbol Grup Müsabakalarında erkekler Atatürk Spor Salonunda, kızlar ise Aydın Lisesi Spor Salonu'nda mücadele edecek.


06 Şubat 2020 Perşembe gününe kadar devam edecek müsabakalar sonucunda derece elde eden takımlar çeyrek finale çıkma hakkı kazanacaklar.


Erkekler kategorisinde; Aydın, Antalya, Burdur, Denizli, Isparta, İzmir, İstanbul, Muğla, Uşak ve Manisa illerinin okul takımları katıldı. Kızlarda ise, Aydın, İzmir, Antalya, Denizli, Isparta, Muğla ve Manisa illeri mücadele edecek.


Aydın'ı temsil eden okullar


Aydın'da başlayan Okul Sporları Gençler Basketbol Grup Müsabakalarında Özel Söke Açı Anadolu Lisesi erkekler kategorisinde ve Nazilli Anadolu Lisesi kızlar kategorisinde Aydın'ı temsil edecek.


İlk Gün Sonuçları


Kızlarda Manisa Aydın'ı 48 – 25, Antalya İzmir'i 58 – 40, erkeklerde Muğla Uşak'ı 66 – 59, Isparta Denizli'yi 70 – 55'lik skorlarla mağlup etmeyi başardı.


Efeler Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 2019 – 2020 eğitim öğretim yılı Okul Sporları Gençler Basketbol Grup Müsabakaları açılış seremonisinde konuşan Aydın Spor Hizmetleri Müdürü Hamide Ercan, müsabakalara katılan tüm takımları ve sporculara başarılar diledi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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