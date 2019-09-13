Basketbol: Gloria Kupası
Erkek basketbol takımları arasında düzenlenen Gloria Kupası'nda CSKA Moskova, Teksüt Bandırma'yı 87-84 yendi.
Erkek basketbol takımları arasında düzenlenen Gloria Kupası'nda CSKA Moskova, Teksüt Bandırma'yı 87-84 yendi.
Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sport Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen turnuvanın beşinci maçında Teksüt Bandırma ile Rus ekibi CSKA Moskova karşı karşıya geldi.
Maçın ilk periyodu 21-21 berabere biterken, Teksüt Bandırma devreyi 42-41 önde kapattı.
Üçüncü periyodu 61-58 önde geçen CSKA Moskova, karşılaşmadan da 87-84 galip ayrıldı.