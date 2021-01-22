Basketbol Gençler Ligi, kızlar kategorisinde de oynanacak
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Basketbol Gençler Ligi, kızlar kategorisinde de oynanacak

22.01.2021 12:01 | Son Güncelleme: 22.01.2021 12:01
Basketbol Gençler Ligi, kızlar kategorisinde de oynanacak

Basketbol Gençler Ligi, erkeklerin yanı sıra bu yıl ilk kez kızlar kategorisinde de düzenlenecek.

Basketbol Gençler Ligi, erkeklerin yanı sıra bu yıl ilk kez kızlar kategorisinde de düzenlenecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleştirilecek etkinlik, "Garanti BBVA BGL" adıyla organize edilecek.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan TBF başkanı Hidayet Türkoğlu, Garanti BBVA ile uzun yıllardan bu yana uyum içinde süren bir iş birliklerinin bulunduğunu belirtti.

Söz konusu iş birliğinin Türk basketboluna ve milli takımlara çok olumlu katkılarını gördüklerini vurgulayan Türkoğlu, "Bu birlikteliğimizi basketbolumuzun geleceği adına çok önem verdiğimiz, vizyon projelerimizden biri olan Basketbol Gençler Ligi'ne de taşıyacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bildiğiniz gibi BGL, altyapı milli takımlarımızda yer alan sporcularımızın neredeyse tamamını bünyesinde bulunduran, daha şimdiden üst liglerde takdir toplayan basketbolcular çıkarmayı başarmış önemli bir lig." ifadelerini kullandı.

Dördüncü sezonunu yaşadıkları gelişim liglerinde bu yıl bir ilke imza atarak kızlar kategorisini de devreye soktuklarının altını çizen Türkoğlu, "İnanıyorum ki; erkeklerde elde ettiğimiz olumlu sonuçları kızlar kategorisinde de yakalayarak, milli takımlarımıza birbirinden başarılı sporcular kazandırıp, basketbolumuzun geleceği adına parlak bir jenerasyon yetiştireceğiz. Türk basketboluna olan desteğini, Basketbol Gençler Ligi ile bir kez daha perçinleyen Garanti BBVA'ya teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu ise, şunları kaydetti.

"20 yıldır gönülden bağlı olduğumuz basketbola büyük bir inançla destek veriyoruz. Sponsorluğumuzun başından beri destek olduğumuz bütün takımların dünyada kabul gören birer markaya dönüşmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Garanti BBVA olarak altyapı çalışmalarından, kadın, erkek ve altyapı milli takımları ile Tekerlekli Sandalye Basketbol kadın-erkek ve genç milli takımları seviyesine uzanan geniş bir yelpazedeki desteğimizi, 2021 yılında da Basketbol Gençler Ligi sponsoru olarak genişletmenin gururunu yaşıyoruz."

Garanti BBVA BGL 2020-2021 sezonu pandemi dolayısıyla fanus düzeninde gerçekleştirilecek.

Müsabakalar, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararıyla Bolu Koru Otel'in ev sahipliğinde oynanacak. Organizasyonda tüm takımlar dışarıya kapalı bir şekilde konaklayacak ve müsabakalar, tesis içi yürüme mesafesinde bulunan salonda oynanacak.

Garanti BBVA BGL erkekler kategorisinde 9 Şubat 2021 ve kızlar kategorisinde ise 2 Mart 2021 tarihlerinde başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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