Basketbol: Galenos Cup

Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinin katılımıyla düzenlenen Galenos Cup'ta birinciliğe Türk Telekom ulaştı.



Bergama Belediyesi ev sahipliğinde bu sene üçüncüsü düzenlenen Galenos Cup'a Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Afyon Belediyesi, Düzce Belediyespor, Petkim ve Türk Telekom katıldı.



Bergama Belediyesi Erdal Önder Spor Salonu'nda turnuvanın ilk maçında Afyon Belediyesi'ni 89-77 mağlup eden Türk Telekom, ikinci gün Petkim'i 87-68 yendi. Turnuvanın son müsabakasında Düzce Belediyespor'u 93-89'luk skorla geçen Türk Telekom, organizasyoda birinciliğe ulaştı.



Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Şükrü Kutlu, yaptığı yazılı açıklamada, takım olarak ligin en büyük şampiyonluk adayı olduklarını belirtti.



Galenos Cup'ta elde ettikleri şampiyonluğun lig öncesi büyük bir moral olduğunu bildiren Kutlu, "Turnuvada çok önemli takımlarla mücadele ettik. Burada kazandığımız zafer takımımızın motivasyonunu daha da artıracak. Galenos Cup'ta lig öncesi yaşadığımız ilk şampiyonluk, sonrasında gelecek zaferlerin de habercisi. Ligde de şampiyonluğun en büyük adayıyız. Tüm camiamızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.