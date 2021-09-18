Basketbol: Frutti Extra Cup

Bursa'da düzenlenen Basketbol hazırlık turnuvası Frutti Extra Cup'ta Frutti Extra Bursaspor, Darüşşafaka Tekfen'i 79-61 yenerek şampiyon oldu.

Barış Salonu'nda düzenlenen turnuvanın son gününde Frutti Extra Bursaspor ile Darüşşafaka Tekfen final maçına çıktı.

Maça etkili başlayan Frutti Extra Bursaspor, 3. dakikayı 6-0 önde geçse de toparlanan Darüşşafaka Tekfen, Olaseni'nin pota altından bulduğu sayılarda ilk çeyreği 19-14 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte daha iyi mücadele eden taraf Bursa temsilcisi oldu. Hücumda agresif oynayan ve iyi savunma yapan yeşil-beyazlı ekip, potasında sadece 12 sayıya izin verirken, soyunma odasına 16 sayı farkla 47-31 galip durumda gitti.

Üçüncü periyotta Darüşşafaka Tekfen farkı eritmeye çalışsa da rakibine geri dönüş şansı tanımayan Frutti Extra Bursaspor, final periyoduna 61-48 üstün girdi.

Son çeyrekte rakibinin farkı kapatmasına müsaade etmeyen Frutti Extra Bursaspor, müsabakayı 79-61 kazanıp, turnuvayı birinci sırada bitirdi.