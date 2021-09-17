Basketbol: Frutti Extra Cup
AA / Mustafa Bikeç - Haberler | Spor
Bursa'da düzenlenen basketbol hazırlık turnuvası Frutti Extra Cup'ta ALBA Berlin, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'i 101-92 mağlup etti.
Bursa'da düzenlenen Basketbol hazırlık turnuvası Frutti Extra Cup'ta Alba Berlin, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'i 101-92 mağlup etti.
Frutti Extra Bursaspor'un öncülüğünde düzenlenen kupanın üçüncü gün ikinci maçında ALBA Berlin ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket takımları, Barış Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.
İlk çeyreği 38-21 önde bitiren Almanya temsilcisi, ikinci periyotta da üstünlüğünü korudu ve ilk yarıyı 55-48 galip durumda tamamladı.
Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren ALBA Berlin, final periyoduna 75-68 üstün girdi. Son çeyrekte rakibine geri dönüş şansı tanımayan ALBA Berlin, parkeden 101-92 galip ayrıldı.
AA / Mustafa Bikeç - Spor Haberleri