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Basketbol: Frutti Extra Cup

AA / Mustafa Bikeç - Haberler | Spor
Basketbol: Frutti Extra Cup

Bursa'da düzenlenen basketbol hazırlık turnuvası Frutti Extra Cup'ta ALBA Berlin, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'i 101-92 mağlup etti.

Bursa'da düzenlenen Basketbol hazırlık turnuvası Frutti Extra Cup'ta Alba Berlin, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'i 101-92 mağlup etti.

Frutti Extra Bursaspor'un öncülüğünde düzenlenen kupanın üçüncü gün ikinci maçında ALBA Berlin ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket takımları, Barış Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

İlk çeyreği 38-21 önde bitiren Almanya temsilcisi, ikinci periyotta da üstünlüğünü korudu ve ilk yarıyı 55-48 galip durumda tamamladı.

Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren ALBA Berlin, final periyoduna 75-68 üstün girdi. Son çeyrekte rakibine geri dönüş şansı tanımayan ALBA Berlin, parkeden 101-92 galip ayrıldı.

AA / Mustafa Bikeç - Spor Haberleri
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