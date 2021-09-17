Basketbol: Frutti Extra Cup - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Basketbol: Frutti Extra Cup

AA / Sergen Sezgin - Haberler | Spor
Basketbol: Frutti Extra Cup

Bursa'da düzenlenen basketbol hazırlık turnuvası Frutti Extra Cup'ta Darüşşafaka Tekfen, Semt 77 Yalovaspor'u 78-54 mağlup etti.

Bursa'da düzenlenen Basketbol hazırlık turnuvası Frutti Extra Cup'ta Darüşşafaka Tekfen, Semt 77 Yalovaspor'u 78-54 mağlup etti.

Frutti Extra Bursaspor'un öncülüğünde düzenlenen kupanın üçüncü gününde Semt 77 Yalovaspor ile Darüşşafaka Tekfen takımları, TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Maça iyi başlayan Semt 77 Yalovaspor, ilk periyotu 19-16 önde tamamladı. İkinci periyotta daha etkili bir performans sergileyen Darüşşafaka Tekfen, skoru lehine çevirerek 36-23 galip durumda soyunma odasına gitti.

Üçüncü periyotta oyun kontrolünü tamamen eline alarak final periyotuna 65-35 önde giren Darüşşafaka Tekfen, maçtan da 78-54 galip ayrıldı.

Bu sonuçla finale yükselen Darüşşafaka Tekfen, Frutti Extra Bursaspor ile yarın saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

AA / Sergen Sezgin - Spor Haberleri
Anadolu Efes'i de çalıştıran basketbol efsanesi Dusan Ivkovic, hayatını kaybetti

Anadolu Efes'i de çalıştıran basketbol efsanesi Dusan Ivkovic, hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Yıldız Tilbe
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Şenol Güneş Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Mehmet Akif Ersoy Gazeteler Halil İbrahim Dervişoğlu Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Basketbol: Frutti Extra Cup - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 20:37:09. #1.11#