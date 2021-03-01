Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu grup maçları yarın başlayacak
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Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu grup maçları yarın başlayacak

01.03.2021 09:37 | Son Güncelleme: 01.03.2021 09:40
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu grup maçları yarın başlayacak

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu grup aşamasında Türk ekipleri Pınar Karşıyaka, TOFAŞ ve Türk Telekom, 8'li final için mücadele edecek.

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu grup aşamasında Türk ekipleri Pınar Karşıyaka, TOFAŞ ve Türk Telekom, 8'li final için mücadele edecek.

Toplam 16 takımın dörderli 4 grupta mücadele edeceği organizasyonda yarın başlayacak müsabakalar, 7 Nisan Çarşamba günü tamamlanacak.

Gruplarında ilk 2 sırayı alacak ekiplerin 5-9 Mayıs tarihlerindeki 8'li finale kalacağı FIBA Şampiyonlar Ligi'nde K Grubu'nda yer alan Türk Telekom, ilk maçında yarın Fransa temsilcisi SIG Strasbourg'u konuk edecek.

I Grubu'nda yer alan iki Türk temsilcisi Pınar Karşıyaka ile TOFAŞ da 3 Mart Çarşamba günü İzmir'de karşılaşacak.

Play-off turu gruplarında ilk hafta maçlarının programı şöyle:

I Grubu

3 Mart Çarşamba: Pınar Karşıyaka-TOFAŞ, Happy Casa Brindisi (İtalya)- Hapoel Unet-Credit Holon (İsrail)

J Grubu

Yarın: Hereda San Pablo Burgos (İspanya)-VEF Riga (Letonya)

3 Mart Çarşamba: Igokea (Bosna Hersek)- Lenovo Tenerife (İspanya)

K Grubu:

Yarın: Türk Telekom-SIG Strasbourg (Fransa)

3 Mart Çarşamba: Nizhny Novgorod (Rusya)-AEK (Yunanistan)

L Grubu:

Yarın: ERA Nymburk (Çekya)-Brose Bamberg (Almanya), Dinamo Sassari (İtalya)-Casademont Zaragoza (İspanya)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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