Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 4 grupta üst tura yükselenler belli oldu
Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nde tamamlanan 4 grupta adlarını play-off gruplarına yazdıranlar belli oldu.
Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nde tamamlanan 4 grupta adlarını play-off gruplarına yazdıranlar belli oldu.
A, B, C ve D Grubu maçlarının tamamlandığı organizasyonda E, F, G ve H Grubu'nda heyecan 26-27 Ocak'taki müsabakalarla sona erecek.
TOFAŞ'ın B Grubu'nda yoluna devam ettiği organizasyonda A Grubu'ndaki Galatasaray ise şampiyonaya veda etti. Son maçlarını gelecek hafta oynayacak ekiplerden Türk Telekom'un G Grubu'nda ilk 2 sırada yer almayı garantilediği organizasyonda F Grubu'ndaki Pınar Karşıyaka gruptan çıkma şansını son maça taşıdı. H Grubu'ndaki Darüşşafaka Tekfen'in ise son maçlar öncesinde gruptan çıkma şansı bulunmuyor.
Yükselenler
A Grubu'nda Iberostar Tenerife (İspanya) ile Dinamo Sassari (İtalya), B Grubu'nda TOFAŞ ile ERA Nymburk (Çekya), C Grubu'nda Hapoel Unet-Credit Holon (İsrail) ile AEK (Yunanistan), D Grubu'nda Casademont Zaragoza (İspanya) ile Nizhny Novgorod (Rusya) play-off grup aşamasına yükseldi.
Play-off grup aşaması
Play-off'ta dörderli dört gruba ayrılacak takımlardan gruplarında ilk 2 sırayı alacak ekipler 8'li Final'e yükselecek. Play-off aşamasında her grupta normal sezonda gruplarını lider bitiren 2 takım ile ikinci sıradaki 2 ekip kura ile belirlenecek. Normal sezonda aynı grupta yer alan ekipler birbirlerine rakip olamayacak.
Play-off aşaması 2-3 Mart'ta başlayacak.
Puan durumu
Müsabakaların tamamlandığı A, B, C ve D Grubu'nda puan durumları şöyle:
A Grubu
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Iberostar Tenerife
|6
|4
|2
|552
|507
|10
|2.
|Dinamo Sassari
|6
|4
|2
|524
|529
|10
|3.
|Bakken Bears
|6
|3
|3
|523
|507
|9
|4.
|Galatasaray
|6
|1
|5
|495
|551
|7
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|TOFAŞ
|6
|4
|2
|529
|482
|10
|2.
|ERA Nymburk
|6
|4
|2
|546
|473
|10
|3.
|JDA Dijon
|6
|4
|2
|457
|449
|10
|4.
|Keravnos
|6
|0
|6
|402
|530
|6
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Hapoel Unet-Credit Holon
|6
|4
|2
|479
|455
|10
|2.
|AEK
|6
|4
|2
|514
|492
|10
|3.
|Cholet
|6
|2
|4
|458
|468
|8
|4.
|Tsoki-Minsk
|6
|2
|4
|462
|498
|8
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Casademont Zaragoza
|6
|5
|1
|527
|504
|11
|2.
|Nizhny Novgorod
|6
|4
|2
|496
|463
|10
|3.
|Falco Szombathely
|6
|3
|3
|493
|471
|9
|4.
|Pszczolka Start Lublin
|6
|0
|6
|432
|510
|6
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz