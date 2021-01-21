Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 4 grupta üst tura yükselenler belli oldu
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Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 4 grupta üst tura yükselenler belli oldu

21.01.2021 09:31 | Son Güncelleme: 21.01.2021 09:31
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 4 grupta üst tura yükselenler belli oldu

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nde tamamlanan 4 grupta adlarını play-off gruplarına yazdıranlar belli oldu.

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nde tamamlanan 4 grupta adlarını play-off gruplarına yazdıranlar belli oldu.

A, B, C ve D Grubu maçlarının tamamlandığı organizasyonda E, F, G ve H Grubu'nda heyecan 26-27 Ocak'taki müsabakalarla sona erecek.

TOFAŞ'ın B Grubu'nda yoluna devam ettiği organizasyonda A Grubu'ndaki Galatasaray ise şampiyonaya veda etti. Son maçlarını gelecek hafta oynayacak ekiplerden Türk Telekom'un G Grubu'nda ilk 2 sırada yer almayı garantilediği organizasyonda F Grubu'ndaki Pınar Karşıyaka gruptan çıkma şansını son maça taşıdı. H Grubu'ndaki Darüşşafaka Tekfen'in ise son maçlar öncesinde gruptan çıkma şansı bulunmuyor.

Yükselenler

A Grubu'nda Iberostar Tenerife (İspanya) ile Dinamo Sassari (İtalya), B Grubu'nda TOFAŞ ile ERA Nymburk (Çekya), C Grubu'nda Hapoel Unet-Credit Holon (İsrail) ile AEK (Yunanistan), D Grubu'nda Casademont Zaragoza (İspanya) ile Nizhny Novgorod (Rusya) play-off grup aşamasına yükseldi.

Play-off grup aşaması

Play-off'ta dörderli dört gruba ayrılacak takımlardan gruplarında ilk 2 sırayı alacak ekipler 8'li Final'e yükselecek. Play-off aşamasında her grupta normal sezonda gruplarını lider bitiren 2 takım ile ikinci sıradaki 2 ekip kura ile belirlenecek. Normal sezonda aynı grupta yer alan ekipler birbirlerine rakip olamayacak.

Play-off aşaması 2-3 Mart'ta başlayacak.

Puan durumu

Müsabakaların tamamlandığı A, B, C ve D Grubu'nda puan durumları şöyle:

A Grubu

STakımOGMAYP
1.Iberostar Tenerife64255250710
2.Dinamo Sassari64252452910
3.Bakken Bears6335235079
4.Galatasaray6154955517
- B Grubu

STakımOGMAYP
1.TOFAŞ64252948210
2.ERA Nymburk64254647310
3.JDA Dijon64245744910
4.Keravnos6064025306
- C Grubu

STakımOGMAYP
1.Hapoel Unet-Credit Holon64247945510
2.AEK64251449210
3.Cholet6244584688
4.Tsoki-Minsk6244624988
- D Grubu

STakımOGMAYP
1.Casademont Zaragoza65152750411
2.Nizhny Novgorod64249646310
3.Falco Szombathely6334934719
4.Pszczolka Start Lublin6064325106

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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