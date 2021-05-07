Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final
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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Salon: NagornyHakemler: Eddie Viator (Fransa), Ademir Zurapovic, Wojciech Liska (Polonya)Casademont Zaragoza: Brussino 18, Ennis 13, San Miguel 2, Harris 15, Wiley 21, Barreiro, Hlinason 2, Benzing 3, Sulaimon 5Pınar Karşıyaka: Taylor 12, Henry 24, Kennedy 4, M'Baye 17, Morgan 14, Metecan Birsen...

Salon: Nagorny

Hakemler: Eddie Viator (Fransa), Ademir Zurapovic, Wojciech Liska (Polonya)

Casademont Zaragoza: Brussino 18, Ennis 13, San Miguel 2, Harris 15, Wiley 21, Barreiro, Hlinason 2, Benzing 3, Sulaimon 5

Pınar Karşıyaka: Taylor 12, Henry 24, Kennedy 4, M'Baye 17, Morgan 14, Metecan Birsen 6, Semih Erden 2, Onuralp Bitim 5, Yunus Sonsırma, Nusret Yıldırım, Mahir Ağva

1. periyot: 17-29

Devre: 33-43

3. periyot: 60-57

5 faulle çıkan: 38.51 Brussino, 39.41 San Miguel (Casademont Zaragoza)

Rusya'nın Nizhny Novgorod kentindeki Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li finalinde İspanyol ekibi Casademont Zaragoza'yı 84-79 mağlup eden Pınar Karşıyaka adını finale yazdırdı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Pınar Karşıyaka, M'Baye, Morgan ve Henry ile sayılar bulduğu ilk 5 dakikayı 14-7 üstün geçti. Henry'nin 14 sayı ürettiği periyotta aradaki farkı 14 sayıya (29-15) çıkaran Pınar Karşıyaka 1. periyodu 29-17 üstün tamamladı.

Pınar Karşıyaka'nın ikinci periyotta sayı üretemediği 4 dakika 44 saniyelik bölümde yakaladığı 9-0'lık seriyle Casademont Zaragoza farkı 3 sayıya kadar indirdi: 26-29. Ancak Taylor ve Henry'nin 3 sayılık basketleriyle 19. dakikada aradaki farkı tekrar 10 sayıya (41-31) yükselten yeşil-kırmızılı ekip ikinci periyodu 43-33 üstün tamamladı.

Pınar Karşıyaka üçüncü periyotun ilk 5 dakikalık bölümünde Semih Erden'in basketiyle 53-46 üstünlüğü yakaladı. Ancak Wiley ve Brussiono ile sayılar bulan Casademont Zaragoza, 29. dakikada Harris'in faul atışından bulduğu sayılarla 54-53 öne geçti. İspanyol temsilcisi periyodu da 60-57 önde bitirdi.

Pınar Karşıyaka, karşılıklı basketlerle başlayan son periyotta son 5 dakikaya 71-70 önde girdi. Üstünlüğünü devam ettirdiği periyotta son 2 dakika içinde aradaki farkı 7 sayıya kadar çıkardı: 79-72. Üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka karşılaşmadan 84-79 galip ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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