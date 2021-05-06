Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final
Salon: NagornyHakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Saverio Lanzarini (İtalya), Martins Kozlovskis (Letonya)Hapoel Unet-Credit Holon: Zeeuw 11, Miles 23, Harris 9, Johnson 5, Workman 8, Bourdillon 3, Pnini 8, McGee 10Hereda San Pablo Burgos: Benite 26, Rabaseda 4, Rivero 11, Kravic 8, Renfroe 14,...
Salon: Nagorny
Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Saverio Lanzarini (İtalya), Martins Kozlovskis (Letonya)
Hapoel Unet-Credit Holon: Zeeuw 11, Miles 23, Harris 9, Johnson 5, Workman 8, Bourdillon 3, Pnini 8, McGee 10
Hereda San Pablo Burgos: Benite 26, Rabaseda 4, Rivero 11, Kravic 8, Renfroe 14, Cook 1, McFadden 5, Salvo 7, Barrera, Horton 9, Salash 1, Barrera
1. periyot: 19-24
Devre: 39-35
3. periyot: 54-60
5 faulle çıkanlar: 34.56 Johnson, 37.50 Bourdillon (Hapoel Unet-Credit Holon)
Rusya'nın Nizhny Novgorod kentinde devam eden Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li finalinde İsrail temsilcisi Hapoel Unet-Credit Holon'u 86-77 yenen İspanyol ekibi Hereda San Pablo Burgos yarı finale yükselen son takım oldu.
Karşılaşmanın son periyodunda iki teknik faul çalınan Hapoel Unet-Credit Holon Başantrenörü Stefanos Dedas, oyun dışında kaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz