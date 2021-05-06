Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final
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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Salon: NagornyHakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Saverio Lanzarini (İtalya), Martins Kozlovskis (Letonya)Hapoel Unet-Credit Holon: Zeeuw 11, Miles 23, Harris 9, Johnson 5, Workman 8, Bourdillon 3, Pnini 8, McGee 10Hereda San Pablo Burgos: Benite 26, Rabaseda 4, Rivero 11, Kravic 8, Renfroe 14,...

Salon: Nagorny

Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Saverio Lanzarini (İtalya), Martins Kozlovskis (Letonya)

Hapoel Unet-Credit Holon: Zeeuw 11, Miles 23, Harris 9, Johnson 5, Workman 8, Bourdillon 3, Pnini 8, McGee 10

Hereda San Pablo Burgos: Benite 26, Rabaseda 4, Rivero 11, Kravic 8, Renfroe 14, Cook 1, McFadden 5, Salvo 7, Barrera, Horton 9, Salash 1, Barrera

1. periyot: 19-24

Devre: 39-35

3. periyot: 54-60

5 faulle çıkanlar: 34.56 Johnson, 37.50 Bourdillon (Hapoel Unet-Credit Holon)

Rusya'nın Nizhny Novgorod kentinde devam eden Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li finalinde İsrail temsilcisi Hapoel Unet-Credit Holon'u 86-77 yenen İspanyol ekibi Hereda San Pablo Burgos yarı finale yükselen son takım oldu.

Karşılaşmanın son periyodunda iki teknik faul çalınan Hapoel Unet-Credit Holon Başantrenörü Stefanos Dedas, oyun dışında kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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