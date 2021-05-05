Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Salon: NagornyHakemler: Antonio Conde (İspanya), Aleksandar Glisic (Sırbistan), Ademir Zurapovic (Bosna Hersek)ERA Nymburk: Tuma 7, Prewitt 3, Hruban 12, Dalton 14, Zimmerman 11, Harding 11, Kovar, Palyza 1, Safarcik, Benda 4, Obashoan 10Pınar Karşıyaka: Taylor 9, Henry 19, Kennedy, M'Baye...

Salon: Nagorny

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Aleksandar Glisic (Sırbistan), Ademir Zurapovic (Bosna Hersek)

ERA Nymburk: Tuma 7, Prewitt 3, Hruban 12, Dalton 14, Zimmerman 11, Harding 11, Kovar, Palyza 1, Safarcik, Benda 4, Obashoan 10

Pınar Karşıyaka: Taylor 9, Henry 19, Kennedy, M'Baye 20, Morgan 18, Metecan Birsen 12, Onuralp Bitim 2, Nusret Yıldırım, Semih Erden 2, Yunus Sonsırma 2, Mahir Ağva

1. periyot: 24-22

Devre: 41-38

3. periyot: 55-56

5 faulle çıkan: 37.50 Obasohan (ERA Nymburk)

Rusya'nın Nizhny Novogorod kentindeki FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Çekya ekibi ERA Nymburk'u 84-73 mağlup eden Pınar Karşıyaka yarı finalde İspanyol Casademont Zaragoza'nın rakibi oldu.

Karşılaşmanın başında Tuma, Zimmerman ve Hruban'ın basketleriyle 8-2 üstünlük kuran rakibine M'Baye, Morgan ve Taylor'la 8-0'lık seriyle cevap veren Pınar Karşıyaka 10-8 öne geçti. Son dakikasına 22-22 eşitlikle girilen periyodu ERA Nymburk 24-22 üstün tamamladı.

İkinci periyotta her iki takımın da sayılar ürettiği ilk 5 dakikalık bölüm 31-31 eşitlikle geçildi. Kalan bölümde daha etkili olan ERA Nymburk, 5 sayılık farka (41-36) ulaştığı periyodu 41-38 üstün tamamladı.

Üçüncü periyodun başında 43-38 üstünlük kuran rakibi karşısında Henry ve M'Baye ile 8-0'lık seri bulan Pınar Karşıyaka, 24. dakikada 46-43 öne geçti. Henry'nin sayılarıyla etkili olan Pınar Karşıyaka tekrar geriye düşse de Metecan Birsen'in son saniyede bulduğu basketle periyodu 56-55 galip bitirdi.

Karşılıklı basketlerle geçilen son periyotta son 4 dakikaya 69-69 eşitlikle girildi. Dalton'un basketiyle 71-69 öne geçen rakibi karşısında M'Baye, Taylor ve Morgan'la 9-0'lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka, 38. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 78-71. Etkili oyununu sürdüren Türk temsilcisi müsabakadan 84-73 galip ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Didier Drogba'nın final sevinci sosyal medyada büyük ilgi gördü
Didier Drogba'nın final sevinci sosyal medyada büyük ilgi gördü
Son Dakika: Şampiyonlar Ligi finali için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na 25 bin taraftar alınacak
Son Dakika: Şampiyonlar Ligi finali için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na 25 bin taraftar alınacak
Manchester City'nin İstanbul coşkusu! Soyunma odasındaki kutlamalar sosyal medyaya damga vurdu
Manchester City'nin İstanbul coşkusu! Soyunma odasındaki kutlamalar sosyal medyaya damga vurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Müge Anlı Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Gökhan Töre Ünal Karaman Sergen Yalçın Fırat Aydınus Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Doğum Edirne
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 01:09:35. #1.16#

title