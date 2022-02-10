Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'nun 3. hafta maçında deplasmanda İspanya temsilcisi BAXI Manresa'ya 89-74 yenildi.

Manresa kentindeki Nou Congost Spor Salonu'nda yapılan maça iyi başlayamayan yeşil-siyahlı takım, ilk çeyreği 21-13 geride kapattı. İkinci çeyrekte farkın çift haneye çıkmasına engel olamayan Darüşşafaka, devre arasına 49-31 geride girdi.

Mücadelenin ikinci yarısında daha etkili olan Darüşşafaka, üçüncü çeyrek boyunca 25 sayı alırken, rakibine 14 sayı şansı verdi. Son periyoda ev sahibi ekibin 63-56'lık üstünlüğüyle girildi. Son çeyrekte öne geçemeyen Darüşşafaka, sahadan 89-74 mağlup ayrıldı.

Darüşşafaka'da maçın en skoreri olan Wayne McCullough 22, Troy Caupain 17, Isaiah Pineiro 12, Nathan Boothe 9, Sinan Güler 7, Gabriel Olaseni 3, Ragıp Atar ile Troy Selim Sav ikişer sayı üretti.

Bu sonuçla yeşil-siyahlı takım 3. maçında 2. kez mağlup oldu. İspanyol ekibi ise 2. maçında ilk galibiyetini elde etti.