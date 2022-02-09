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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

AA, Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'ndaki 3. maçında İtalyan ekibi Nutribullet Treviso'yu 92-51 yendi.

TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'ndaki 3. maçında İtalyan ekibi Nutribullet Treviso'yu 92-51 yendi.

Treviso kentindeki Palaverde Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğinde rakibine 23-10 üstünlük kuran TOFAŞ, soyunma odasına da 46-24 önde gitti.

Son periyot öncesi farkı 39 sayıya (35-74) çıkaran TOFAŞ, karşılaşmayı da 92-51 kazandı.

5 oyuncunun çift haneli skor ürettiği TOFAŞ'ta 16'şar sayı atan Zubcic ve Ennis öne çıktı.

TOFAŞ grupta 3'te 3 yaparken, Nutribullet Treviso 2. maçında da mağlup oldu.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Şampiyonlar Ligi, basketbol, İtalyan, Spor, Haber

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