Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
AA, Hüseyin Burak Demirer - Spor
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TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'ndaki 3. maçında İtalyan ekibi Nutribullet Treviso'yu 92-51 yendi.
TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'ndaki 3. maçında İtalyan ekibi Nutribullet Treviso'yu 92-51 yendi.
Treviso kentindeki Palaverde Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğinde rakibine 23-10 üstünlük kuran TOFAŞ, soyunma odasına da 46-24 önde gitti.
Son periyot öncesi farkı 39 sayıya (35-74) çıkaran TOFAŞ, karşılaşmayı da 92-51 kazandı.
5 oyuncunun çift haneli skor ürettiği TOFAŞ'ta 16'şar sayı atan Zubcic ve Ennis öne çıktı.
TOFAŞ grupta 3'te 3 yaparken, Nutribullet Treviso 2. maçında da mağlup oldu.
AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor