Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

AA, Süha Gür - Spor
 - Güncelleme:
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Salon: Volkswagen ArenaHakemler: Luis Castillo (İspanya), Oskars Lucis (Letonya), Nicolas Maestre (Fransa)Darüşşafaka: Pineiro 9, Boothe 9, Caupain 19, Olaseni 16, Doğuş Özdemiroğlu 18, Ragıp Berke Atar 2, Sinan Güler 8, McCullough 7, Selim Şav, Görkem DoğanNutribullet Treviso: Chillo 5,...

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Luis Castillo (İspanya), Oskars Lucis (Letonya), Nicolas Maestre (Fransa)

Darüşşafaka: Pineiro 9, Boothe 9, Caupain 19, Olaseni 16, Doğuş Özdemiroğlu 18, Ragıp Berke Atar 2, Sinan Güler 8, McCullough 7, Selim Şav, Görkem Doğan

Nutribullet Treviso: Chillo 5, Sokolowski 17, Imbro 8, Jones 3, Jurkatamm 3, Akele 9, Dimsa 8, Russell 4, Bortolani 19, Faggian

1. Periyot: 19-21

Devre: 44-40

3. Periyot: 69-68

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu ikinci hafta maçında Darüşşafaka, İtalya'nın Nutribullet Treviso takımını 88-76 yendi.

AA / Süha Gür - Spor

Volkswagen, İspanya, Letonya, Fransa, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title