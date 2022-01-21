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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
AA / Fatih Erel - Haberler | Spor

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-in turu üçüncü ve son maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda İspanya'nın Lenovo Tenerife takımına 74-71 yenilerek turnuvaya veda etti.

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-in turu üçüncü ve son maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda İspanya'nın Lenovo Tenerife takımına 74-71 yenilerek turnuvaya veda etti.

Tenerife'deki maçın ilk çeyreğini 17-11 önde kapatan ev sahibi ekip, devreye de 37-29 üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte farkı eritmeye çalışan Pınar Karşıyaka, son çeyreğe de 58-53 geride girdi. Farkın kapandığı ve heyecana sahne olan son anlarda son 2 dakikaya 66-66 eşitlikle girilse de Pınar Karşıyaka maçı 74-71 kaybetti.

Deplasmanda oynanan ilk maçta da Lenovo Tenerife'ye 76-69 mağlup olan Pınar Karşıyaka, ikinci maçta konuk ettiği rakibini 88-80 yenerek seride durumu 1-1'e getirmişti.

Üçüncü maçta alınan bu mağlubiyetle Pınar Karşıyaka turnuvaya veda etti.

AA / Fatih Erel - Spor Haberleri

Şampiyonlar Ligi, Pınar Karşıyaka, basketbol, Lenovo, Spor, Haber

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