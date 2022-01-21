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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
AA / Fatih Erel - Haberler | Spor

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-in turu üçüncü ve son maçında deplasmanda İspanya'nın Hereda San Pablo Burgos takımını yenen Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, son 16 turuna kaldı.

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-in turu üçüncü ve son maçında deplasmanda İspanya'nın Hereda San Pablo Burgos takımını yenen Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, son 16 turuna kaldı.

Burgos'taki maçta, ilk set 16-16 eşitlikle geçti. İkinci sette daha etkili olan Darüşşafaka, devreye de 40-34 önde girdi. Üçüncü sette de farkın kapanmasına izin vermeyen Darüşşafaka, son sete 61-54 önde girdi ve üstün oyununu devam ettirerek, maçtan 80-68 galip ayrıldı.

İki takım arasındaki ilk maçı İspanyol ekibi 83-78, İstanbul'da oynanan ikinci mücadeleyi ise Darüşşafaka 85-66 kazanmıştı.

Bu sonuçla, Darüşşafaka, son 16 turuna adını yazdırarak TOFAŞ'ın da yer aldığı J Grubu'nda mücadele edecek.

AA / Fatih Erel - Spor Haberleri

Şampiyonlar Ligi, basketbol, İspanya, Spor, Haber

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