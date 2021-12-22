Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 6. ve son haftasında Galatasaray Nef, Çekya deplasmanında ERA Nymburk'u 92-86 yendi.

Kralovka Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 26-22 önde kapatan Galatasaray, soyunma odasına da 46-45 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte farkı çift hanelere çıkaran (64-75) sarı-kırmızılılar, sahadan da 92-86 galip ayrıldı.

Daha önce son 16 turuna kalmayı garantileyen Galatasaray Nef, grubu 5 galibiyet, 1 mağlubiyetle lider olarak tamamladı. ERA Nymburk ise grupta 4. mağlubiyetini aldı.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

Haberi Kaydet