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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 6. ve son haftasında Galatasaray Nef, Çekya deplasmanında ERA Nymburk'u 92-86 yendi.

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 6. ve son haftasında Galatasaray Nef, Çekya deplasmanında ERA Nymburk'u 92-86 yendi.

Kralovka Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 26-22 önde kapatan Galatasaray, soyunma odasına da 46-45 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte farkı çift hanelere çıkaran (64-75) sarı-kırmızılılar, sahadan da 92-86 galip ayrıldı.

Daha önce son 16 turuna kalmayı garantileyen Galatasaray Nef, grubu 5 galibiyet, 1 mağlubiyetle lider olarak tamamladı. ERA Nymburk ise grupta 4. mağlubiyetini aldı.

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AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

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