Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda İsrail temsilcisi Hapoel U-NET Holon'a 64-57 yenildi.

Holon kentindeki Toto Arena'da yapılan müsabakanın ilk çeyreğini yeşil-siyahlı takım 19-15 önde geçti. Karşılaşmanın ikinci periyodu dengeli geçerken devre arasına Darüşşafaka 29-27 üstün girdi.

İkinci yarıda üstünlüğünü koruyamayan Darüşşafaka, üçüncü periyodu 49-42 geride kapattı. Son çeyrekte öne geçemeyen yeşil-siyahlılar, parkeden 64-57 yenik ayrıldı.

Darüşşafaka'da Troy Caupain ve Nathan Boothe 12'şer, Gabriel Olaseni ile Wayne McCullough 9'ar, Isaiah Pineiro 7, Doğuş Özdemiroğlu ve Sinan Güler 3'er, Troy Selim Sav 2 sayı ile mücadele etti.

Ev sahibi takımda 15 sayı kaydeden Joe Ragland maçın en skorer oyuncu oldu.

Darüşşafaka, bu sonuçla grupta 3. yenilgisini yaşadı. İsrail temsilcisi ise 3. kez galip geldi.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

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