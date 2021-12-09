Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu beşinci maçında TOFAŞ, konuk olduğu Belçika'nın Filou Oostende takımını 83-78 yendi.

Versluys Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip, mücadelenin ilk çeyreğini 19-10 önde geçti. İkinci periyotta hücumda daha etkili olan TOFAŞ, soyunma odasına 41-32 üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte aradaki farkı kapatan Filou Oostende, skoru 62-62'ye getirdi. Çekişmeli geçen son periyotta daha iyi savunma yapan TOFAŞ, karşılaşmadan 83-78 galip ayrıldı.

Bu sonuçla TOFAŞ, grubunda 4. galibiyetini alırken, Filou Oostende ise 3. kez kaybetti.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri

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