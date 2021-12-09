Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu beşinci maçında TOFAŞ, konuk olduğu Belçika'nın Filou Oostende takımını 83-78 yendi.

FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu beşinci maçında TOFAŞ, konuk olduğu Belçika'nın Filou Oostende takımını 83-78 yendi.

Versluys Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip, mücadelenin ilk çeyreğini 19-10 önde geçti. İkinci periyotta hücumda daha etkili olan TOFAŞ, soyunma odasına 41-32 üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte aradaki farkı kapatan Filou Oostende, skoru 62-62'ye getirdi. Çekişmeli geçen son periyotta daha iyi savunma yapan TOFAŞ, karşılaşmadan 83-78 galip ayrıldı.

Bu sonuçla TOFAŞ, grubunda 4. galibiyetini alırken, Filou Oostende ise 3. kez kaybetti.

Almanya'da kara gece! Borussia Dortmund'a 5-0 yenilen Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne puansız veda etti

Almanya'da kara gece! Borussia Dortmund'a 5-0 yenilen Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne puansız veda etti

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title