Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Haberler Spor
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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Salon: Volkswagen ArenaHakemler: Antonio Conde, Fernando Calatrava, Michal Proc (İspanya)Darüşşafaka: Caupain 12, Doğuş Özdemiroğlu 7, Boothe 3, Olaseni 20, McCullough 4, Sinan Güler 11, Pineiro 25, Ragıp Atar 2, Görkem Doğan 2, Can Maxim MutafHapoel-U Net Holon: Gray 10, Johnson 25, Menco...

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Antonio Conde, Fernando Calatrava, Michal Proc ( İspanya )

Darüşşafaka: Caupain 12, Doğuş Özdemiroğlu 7, Boothe 3, Olaseni 20, McCullough 4, Sinan Güler 11, Pineiro 25, Ragıp Atar 2, Görkem Doğan 2, Can Maxim Mutaf

Hapoel-U Net Holon: Gray 10, Johnson 25, Menco 10, Ragland 9, Kyser 13, Bourdillon, Pnini 9, Alber 1, Ogden 2

1. Periyot: 18-23

Devre: 40-42

3. Periyot: 66-56

Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. maçında İsrail ekibi Hapoel-U Net Holon'u 86-79 yendi.

Bu sonucun ardından yeşil-siyahlı ekip 2. galibiyetini elde ederken, İsrail temsilcisi 2. yenilgisini yaşadı.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri

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